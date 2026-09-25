Kastamonu Şenpazar\'da otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu Şenpazar'da otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Kastamonu-Cide karayolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine yangın çıktı. 112'ye yapılan ihbarın ardından gelen itfaiye ekipleri, yangını araçta büyümeden söndürdü.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Şenpazar ilçesi Kastamonu- Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F. idaresindeki 68 KT 047 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Ş.F., aracını durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın araçta büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
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