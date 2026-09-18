Kastamonu Tosya'da kaygan yolda refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Tosya'da kaygan yolda refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya\'da kaygan yolda refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Tosya'da D100 karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı; köy muhtarı bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek kavşaklarda çalışma istedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif K. idaresindeki 16 NHL 19 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan N.K., E.S.K. ve Z.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Her yağmur yağdığında böyle kazalarla karşılaşıyoruz

Kavşağın olduğu bölgede sık sık kazaların yaşandığını söyleyen Çaykapı köyü muhtarı Mustafa Çiçek, "Burada her yağmur yağdığında böyle kazalarla karşılaşıyoruz. Açıkçası burası ölüm virajı. Bu bölgedeki tüm kavşaklarda çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Acil DurumKastamonu3. SayfaGüncelTosyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakırağa Konağı’nda zeybekli kına gecesi Vali Elban o geleneği tescil ettirecek Çakırağa Konağı'nda zeybekli kına gecesi! Vali Elban o geleneği tescil ettirecek
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı tartışmalar büyüyor Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor
Dursun Özbek’ten Barcelona maçı için açıklama Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama
Ağabeylerine örnek oldular Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü Premier Lig’den sürpriz teklif Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:52
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
18:55
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
18:50
Batman’daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 20:11:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da kaygan yolda refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement