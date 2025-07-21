Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.A., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AFYONKARAHİSAR