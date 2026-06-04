Kaybolan İlker P. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaybolan İlker P. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan İlker P. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
04.06.2026 13:53
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan İlker P. için 8. günde arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit ırmağında kaybolan İlker P.'yi arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, su altı sonar cihazları, kadavra köpeği, termal kameralı dronlar ve botlarla bölgede kapsamlı tarama gerçekleştiriyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedenine 7'nci gün Kale Boğazı mevkiinde ulaşıldı. Ekipler kayıp İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 8'inci gününde Ankara'dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, gelişmiş su altı sonar sistemleriyle ırmak yatağında tarama faaliyetlerini sürdürdü. Ekipler, ırmağın yaklaşık 50 metre sağında ve 50 metre solunda olmak üzere geniş bir alanda su altını detaylı şekilde inceleyerek ize ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmalarda ayrıca Jandarma Köpek Unsurları tarafından bölgeye getirilen 1 kadavra köpeği de görev alıyor. Kadavra köpeği, kıyı şeridi ve su kenarındaki alanlarda arama faaliyetlerine destek verirken, su üzerindeki çalışmalarda ise termal kameralı dronlar kullanılıyor. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalara 161 personel katılırken, bölgede 6 dron, 8 bot, 3 sonar cihazı, 1 kadavra köpeği ve 37 araç görev yapıyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

28 Mayıs Seçimi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sonar, Erbaa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan İlker P. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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