Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarma ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Haziran tarihinde Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyünde bulunan çadırlarından ayrılan 73 yaşındaki N.T.'den uzun süre haber alamayan oğlu D.T., saat 19.00 sıralarında Gediz İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak babasının kaybolduğunu bildirdi. D.T., babasının aynı gün saat 10.00 sıralarında çadırdan ayrıldığını, yapılan tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığını ifade etti. İhbarın ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 6 asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 1 trafik jandarması timi, dron unsuru, iz takip köpek timi ve AFAD'a bağlı 3 personel katıldı. Ekipler, gece boyunca bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam, 27 Haziran günü saat 07.30 sıralarında Murat Dağı Sığır Kuyruğu mevkisinde sağ olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünde bilincinin açık ve genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen yaşlı adam, tedbir amacıyla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.T.'nin ailesiyle birlikte her yıl Uşak'tan Gediz'in Çukurören köyü bölgesine küçükbaş hayvancılık yapmak amacıyla göçer olarak geldiği öğrenildi. Yaşlı adamın 7 Temmuz 2025 tarihinde de aynı bölgede kaybolduğu, o tarihte yapılan arama çalışmaları sonucunda iki gün sonra yine Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu belirtildi. - KÜTAHYA