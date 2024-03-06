Kayseri'de 40 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların arasında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar da yer alıyor. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

06.03.2024 12:16
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-6 Mart tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 40 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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