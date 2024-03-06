Kayseri\'de 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-6 Mart tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 40 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, yargılandığı örgüt davasında savunma yaptı. Samast, Yasin'in baskı kurması ve tehdit etmesi nedeniyle olaya dahil olduğunu söyledi. Mahkeme, Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, viyadük inşaatında monte edilen kirişin düşmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Çalışanlar ise iş güvenliğinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.
Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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