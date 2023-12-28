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Kayseri'de yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak sigara bulundu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir çekicide yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara bulundu. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir çekicide yapılan kontrollerde 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken olayla ilgili tahkikata başlandı. - KAYSERİ

Kayseri\'de yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak sigara bulundu
28.12.2023 - 19:50,
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir çekicide yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir çekicide yapılan kontrollerde 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken olayla ilgili tahkikata başlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kayseri, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yapılan çalışmalarda 400 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
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