Kayseri\'de Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin balkonunda düşen yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Çilingir yardımıyla girilerek ulaşılan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 5. katında oturan M.A. (70) balkonda düştü. Komşularının durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerce ilk müdahalesi yapılan M.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ