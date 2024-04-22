Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Kayseri\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.04.2024 15:38
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KAYSERİ(İHA) – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlarken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada aydınlatma direği devrilirken, kazada hasar alan otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin anne ve kızı olduğu öğrenilirken, kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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