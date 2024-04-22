Kayseri\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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KAYSERİ(İHA) – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlarken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada aydınlatma direği devrilirken, kazada hasar alan otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin anne ve kızı olduğu öğrenilirken, kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ