Kayseri'nin Tomarza ilçesinde aç kalan kurtların köpeklere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tomarza ilçesine bağlı Kesir Mahallesi'nde gece saatlerinde aç kalan kurtlar mahalleye indi. Sokaktaki köpeğe saldıran kurtlar, bir süre sonra köpeği sürükleyerek götürdü. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Kurtların Köpeğe Saldırısı - Son Dakika
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