Kayseri\'de sahte plaka imalathanesine operasyon: 1 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sahte plaka imalathanesine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından sahtecilik suçlarıyla mücadele çerçevesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Mühürde Sahtecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen sahte plaka imalathanesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan materyallere de el konuldu. - KAYSERİ