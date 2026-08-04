Sünger atölyesi alevlere teslim oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sünger atölyesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi 3121. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir sünger atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün atölyeyi sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangında atölye önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale gelirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuttin Bağdat da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.