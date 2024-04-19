Kayseri\'de Yabancı Uyruklu Şahsı Bıçaklayarak Öldüren Adam Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı.
İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.P. (39) ile yabancı uyruklu Abdul Shaid Zahin (28) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine M.P. yanındaki bıçak ile Zahin'e saldırdı. Şahıs ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede yabancı uyruklu şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli M.P. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.P., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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