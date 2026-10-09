Kayseri Melikgazi\'de apartman yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Melikgazi'de apartman yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre yagın, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çukurharmanlar Sokak üzerindeki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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