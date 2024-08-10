Kaza yapan otomobillere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kaza yapan otomobillere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kaza yapan iki otomobile arkadan gelen bir tır çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.08.2024 07:23
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Denizli'nin Çal ilçesinde kaza yapan iki otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli'den Çal istikametine giden Erdal Özhan yönetimindeki 20 D 6681 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek Denizli kent merkezi yönünde seyir halinde olan Yaşar Ö.'nün kullandığı 20 ABD 765 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasında kalan iki otomobile arkadan gelen Mustafa D.'nin kullandığı 20 AGP 611 plakalı tır çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüleri Yaşar Ö. ve Erdal Özhan yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler, ambulanslarda Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücüler Denizli'ye sevk edilirken, durumu ağır olan Erhan Özhan doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürünün cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Çal, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza yapan otomobillere tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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