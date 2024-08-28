Keçiören\'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın panik oluşturdu. Alevler, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Keçiören'in Tosyalılar Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir apartmanın teras katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Teras katına çıkan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangından ev sahipleri yara almadan kurtuldu.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - ANKARA