Keçiören'de Freni Boşalan Kamyon Trafoya Çarptı - Son Dakika
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Keçiören'de Freni Boşalan Kamyon Trafoya Çarptı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kimyasal madde yüklü bir kamyon elektrik trafosuna çarparak durdu. Çarpma sonucu yola dökülen boya, çamaşır suyu ve şampuan gibi kimyasallar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:27
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Keçiören'de freni boşalan kamyon trafoya çarptı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan bir kimyasal madde yüklü kamyon kimyasal elektrik trafosuna çarparak durdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan bir kimyasal madde yüklü kamyon elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasındaki boya, çamaşır suyu, şampuan gibi malzemeler yola döküldü. Olayın yaşandığı bölgedeki binalarda da elektrik kesintisi yaşandı. Kamyon sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine ise polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Belediye ekipleri tarafından yere dökülen kimyasal maddelerin başka kazalara neden olmasını engellemek adına kumlama çalışması yapıldı. Kullanılamaz hale gelen kamyon ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

"Çarpmanın etkisiyle de zaten boyalar hep havaya uçtu"

Kaza anını kameralara anlatan Mustafa Temiz, "Arabamla bakkala yanaştım. Her zaman geldiğimiz yerdir. İçeriye selam vermeye geldim. Ardından 5-10 saniyeye sonra dışarı çıktım yola bakıyorum. Yolda yaşlı bir adam vardır dikkatimi çekti. İleri geri yapınca ne oluyor caba dedim. Soluma baktım yokuş yukarı kamyon nasıl geliyor? Kamyonun gelmesiyle duvara vurması bir oldu. Ben de şok oldum tabi. Amca da kurtuldu sonda geriye çekilerek. Şoför kımıldayamıyordu, sıkışmış. Şoförü kurtaran da trafo. Orada trafo vardı. Trafo olmasaydı şoför ölürdü. Çarpmanın etkisiyle de zaten boyalar hep havaya uçtu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sağı solu aradık. Şoförü kurtardılar. Biz ayakları kırıldı sandık ama çıkıp yürüdü. Çevredeki binaların elektrikler ide hep söndü" ifadelerine yer verdi.

"Araçların farklı kazalar yapmasını önlemek adına yollara akan sıvıların üzerine kum serptik"

Belediyenin temizlik amiri Cesmi Dursun ise, olayın ardından yola dökülen malzemelerin temizlenmesi için müdahale ettiklerini söyleyerek, "Biz öğlen istirahatindeydik. Sahadaki personelimiz kazayı bize haber verdiler. Biz de hemen geldik. Burada dökülen sıvıların toplamasını yaptık. Araçların farklı kazalar yapmasını önlemek adına yollara akan sıvıların üzerine kum serptik. Yolara dökülen sıvıların yağ, şampuan, çamaşır suyu ve boya olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keçiören'de Freni Boşalan Kamyon Trafoya Çarptı - Son Dakika

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