Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta devriye görevini yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları C.A.'nın üst aramasını yaptı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirilen C.A. hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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