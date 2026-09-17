Keşan\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 31,36 gram madde ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 31,36 gram madde ele geçirildi ve haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 31,36 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin Yörük Mahallesi Kural Sokak üzerinde yaptığı kontrolde V.S.'nin Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan arandığı ve hakkında 11 yıl 43 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Başka bir çalışmada, Yörük Mahallesi Melih Sokak'ta durdurulan E.O.'nun, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan V.S. ve E.O., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.