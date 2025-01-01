Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerinin yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde şehir genelinde uygulamalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 7 araç ve sürücüsüne 12 bin 268 TL idari para cezası uyguladı. Asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise aranmaları olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin üzerinde 0.65 gram metamfetamin ele geçirilen uygulamada, 3 şüphelinin üzerinde de 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Yılbaşı Uygulaması: Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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