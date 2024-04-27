Kilis'te 2 ayrı traktör kazası: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te 2 ayrı traktör kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Kilis'te meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İlk kaza Polateli ilçesine bağlı Cengin Köyü yakınlarında meydana geldi. İkinci kaza ise Kilis-İslahiye karayolunda gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 16:23
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Kilis'te 2 ayrı traktör kazası: 2'si ağır 6 yaralı

KİLİS - Kilis'te meydana gelen 2 ayrı traktör kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza sabah saatlerinde Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Cengin Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, K.K. idaresindeki plakası tespit edilemeyen traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü K.K. ve traktörde yolcu olarak bulunan F.M. ve M.M.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.M. ve K.K.'nin durumun ağır olduğu bildirildi.

İkinci kaza ise öğlen saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.N. yönetimindeki 79 AAJ 179 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Savrulmanın etkisiyle yere düşen traktördeki A.D., M.V. ve M.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te 2 ayrı traktör kazası: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika

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