Kilis'te Arazi Kavgasında Kanlı Olay - Son Dakika
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Kilis'te Arazi Kavgasında Kanlı Olay

Kilis'te iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, 1 ölü, 1 yaralı.

20.11.2024 19:03
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Kilis'te iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Mustafa Polat ile kardeşi Fatih Polat'a isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Fatih Polat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Mustafa Polat ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Fatih Polat'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Firari şüpheli R.A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Musabeyli, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kilis, Hukuk, Suç, Son Dakika

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