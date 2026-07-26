Kilis\'te Tarım Araçları Denetimi

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım sezonunda traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Çiftçilere güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım sezonunda traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, traktörlerde bulunması gereken flaşörlü sarı döner uyarı lambası, reflektör ve ROPS (devrilmeye karşı koruma) demiri gibi güvenlik ekipmanları kontrol edildi. Ekipler, bu ekipmanların kullanımının traktör kazalarında can kaybı ve ağır yaralanmaların önlenmesinde hayati önem taşıdığı konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimler kapsamında çiftçilere güvenli traktör kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.