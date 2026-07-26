Kilis'te Tarım Araçları Denetimi - Son Dakika
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Kilis'te Tarım Araçları Denetimi

Kilis\'te Tarım Araçları Denetimi
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Kilis Jandarma, traktör kazalarını önlemek için denetim yaparak çiftçilere güvenli sürüş bilgisi verdi.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım sezonunda traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Çiftçilere güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım sezonunda traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, traktörlerde bulunması gereken flaşörlü sarı döner uyarı lambası, reflektör ve ROPS (devrilmeye karşı koruma) demiri gibi güvenlik ekipmanları kontrol edildi. Ekipler, bu ekipmanların kullanımının traktör kazalarında can kaybı ve ağır yaralanmaların önlenmesinde hayati önem taşıdığı konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimler kapsamında çiftçilere güvenli traktör kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Tarım, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Tarım Araçları Denetimi - Son Dakika

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