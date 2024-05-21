Kilis'te yapılan operasyonlarda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te yapılan operasyonlarda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı

Kilis\'te yapılan operasyonlarda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 ayrı adreste yapılan aramalarda bin 280 adet captagon, 182 adet sentetik ecza hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

21.05.2024 11:11
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Kilis'te son bir haftada yapılan 12 ayrı operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bin 280 adet captagon, 182 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 11,96 gram kimyasal toz madde, 23 kök kenevir, 140,67 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet klişe ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti kullanıma karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumlarını bildirmelerini ve bu mücadeleye destek olmalarını istedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te yapılan operasyonlarda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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