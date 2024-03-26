Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde bir kişinin ölümüne neden olan şahsa 16 yıl hapis cezası verildi.
1 Eylül 2023 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında, Bafra'nın Karpuzlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Karpuzlu Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca tabancasından çıkan kurşun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Yılmaz'ın (34) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ömer Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Turgay Koca daha sonra 1 hafta sonra Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Koca buradaki ifadesinin ardında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tutuklu olarak yargılanan Koca, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen mahkemede Atılan suçlamaları reddeden Koca, "Sarhoş değildim, sadece iki yudum aldım, silahı ise düzgün tutuyordum" şeklinde kendisini savundu.
Kasten adam öldürme suçundan 20 yıl ceza verilen Koca'ya takdiri indirim uygulanarak 16 yıl 4 aya cezaya çarptırıldı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası - Son Dakika
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve görüntülerde otomobilin tırla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
Başakşehir ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede Belçika'daki Antwerp Limanı'nda bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Gemiden düşen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'nin Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi gerektiğine karar veren Londra Yüksek Mahkemesi, Assange'ın iadesini şimdilik askıya aldı. Mahkeme, ABD makamlarına güvence vermesi için süre verdi. Assange'ın avukatları, eski Başkan Trump'ın açıklamasını gündeme getirdi. Assange, 18 suçtan yargılanmak isteniyor. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'ta yapılacak.
Isparta'da otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığı kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar durumu bildirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.Ş. idaresindeki bir otomobilde yapılan aramada 19,27 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.A. tutuklanırken, H.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir çorbacıda oturan kadın müşteri ile dilencilik yaptığı belirtilen bir kişi arasında para isteme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kadın bıçakla yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı Duruşma öncesi sanığın yakınları 1 polis memuruna saldırarak yaraladı: 4 kişi gözaltına alındı Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke...
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı. Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?