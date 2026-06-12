Kırıkhan'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkhan'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Kırıkhan\'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı
12.06.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da aranan G.G., 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.G. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen G.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kırıkhan, Güvenlik, Yaşam, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Seçkin Sglk Ali Seçkin Sglk:
    ?? 12 yıl ceza filan da bir şey değişmiyo zaten bu işler her gün oluyo ?? ya tutuklandı ya bişey yapıyo hepsi aynı 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yücel Mehmet Yücel:
    12 yıl 6 ay ceza ile aranan biri yakalanmış demek ki emniyet müdürlüğü işini yapıyo en azından bu konuda yapılan çalışmalar sonuç veriyomuş güvenlik açısından iyi bir gelişme olarak görebiliriz bunun gibi operasyonların devam etmesi gerekli 0 0 Yanıtla
  • Erhan Sarıbaş Erhan Sarıbaş:
    yaa başlığı okuyunca sandım başka bir şey çıkacak ama neyse artık böyle şeyler normal oldu işte gençlerin çoğu umursamıyo bile bu tür haberler yani ne bilem polis yapıyo işini o kadar yeter 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

00:01
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 01:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.