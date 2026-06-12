Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.G. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen G.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkhan'da 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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