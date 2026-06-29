Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
29.06.2026 17:00
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Kırıkhan'da çıkan orman yangını, itfaiye ve havadan müdahale ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahaleyle yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin ve havadan 1 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haci Halil Özdoğan Haci Halil Özdoğan:
    Yani 3 saatte söndürülmüş, niye haberi böyle dramatik yapıyorsunuz? Sistem çalışıyor işte, öyle düşün. Yine de başka sorunlarımız çok var biliyor musunuz? ???>? 0 0 Yanıtla
  • Cihan Yılmaz Cihan Yılmaz:
    Yazık be ormanlarımıza ???? Keşke aileler de bu tür tehlikelerin farkında olsalar, çocuklara uyarı verseler ??????????? 0 0 Yanıtla
  • Sami Sistemleri Sami Sistemleri:
    Allah'a şükür hızlı müdahale edilmiş. Bu tür olaylarda hızlı karar ve koordinasyon çok önemli. Umarız soğutma çalışmaları tamamlanır ve başka bir yangın riski yaşanmaz. 0 0 Yanıtla
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