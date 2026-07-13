Kırıkhan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
13.07.2026 12:42
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Kırıkhan'daki samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen samanlık yangını geniş alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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