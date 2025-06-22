Kırıkhan'da Şantiye Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Şantiye Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Şantiye Yangını Kontrol Altına Alındı
22.06.2025 09:05  Güncelleme: 09:11
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, şantiyede bulunan yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu binaya sıçradı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şantiye alanında başlayıp binaya sıçrayan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Şantiyede bulunan yalıtım malzemeleri, bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Alevlere teslim olan yalıtım malzemelerinde başlayan yangın binaya sıçradı. Yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, müdahalelerinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı malzemeler gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da Şantiye Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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