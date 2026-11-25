Kırıkhan'da şarampole yuvarlanan tırda çıkan yangında sürücü yaralandı, HBB kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Kırıkhan Çiloğlan Mahallesi'nde şarampole yuvarlanan tırda yangın çıktı; yaralanan sürücü HBB ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında tır kullanılmaz hale geldi, olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.
Çiloğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şarampole yuvarlanan tırda yangın çıktı.
Yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Tırdan yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılmaz hale geldi.
Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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