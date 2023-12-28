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Kırıkkale'de 3 şahıs gözaltına alındı, 40 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 3 şahıs gözaltına alındı, 40 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapan 3 şahıs gözaltına alındı ve 40 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de 3 şahıs gözaltına alındı, 40 litre kaçak içki ele geçirildi
28.12.2023 - 11:50,
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Kırıkkale'de 3 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 40 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yıl başı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, şehir merkezindeki bazı mekanlara operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 40 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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