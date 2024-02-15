Kırıkkale'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte 405 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

15.02.2024 19:56
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Kırıkkale'de bir şahsın gözaltına alındığı operasyonda 405 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak alkol ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 405 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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