Kırıkkale\'de 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 788 şahsın GBT sorgulandı ve bin 352 aracında kontrolü yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 48 araca da cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza, 1.60 gram kubar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. - KIRIKKALE