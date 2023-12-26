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Kırıkkale'de 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale\'de 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
26.12.2023 - 15:24,
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 788 şahsın GBT sorgulandı ve bin 352 aracında kontrolü yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 48 araca da cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza, 1.60 gram kubar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika


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