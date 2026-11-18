Kırıkkale'de dron denetiminden kaçan ehliyetsiz sürücüye idari para cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, otomobilini ara sokağa park ederek yaya olarak uzaklaştı. Dronun kaydettiği görüntülerle ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince otomobilini ara sokağa park ederek yaya olarak uzaklaşan ehliyetsiz sürücü, drona yakalandı. Denetimden kurtulmaya çalışan sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini ara sokağa park ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Ancak sürücünün bu hareketi, havadan denetim yapan dron tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Polis ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik dron destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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