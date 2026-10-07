Kırıkkale'de emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan minibüste 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan minibüste 1 kişi yaralandı

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Kırıkkale\'de emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan minibüste 1 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de D-200 üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan minibüs sürücüsü Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale kara yolu D-200 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (48) idaresindeki 07 CMV 774 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen 19 AB 421 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan ilk değerlendirmede, minibüs sürücüsünün hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlamadığı değerlendirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan minibüste 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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