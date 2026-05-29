Kırıkkale'de Feci Kaza: 3 Ölü

29.05.2026 16:38
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı.

Kırıkkale'de iki Fiat marka otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden ölü sayısı 3'e yükseldi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3'ü çocuk 6 kişinin de tedavisi sürüyor.

Kaza, Ankara-Kırşehir D-260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 06 FP 360 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şermin Erdek, kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, 06 FP 360 plakalı otomobilde bulunan A.Ö.E. ile 34 HBC 259 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. ve araçtaki yolcular Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karakeçili, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çocuk, Fiat, Kaza, Son Dakika

