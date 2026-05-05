Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan Z.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Delice Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
