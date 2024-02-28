Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Kişi Yaralandı

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Çorum D200 karayolu Kimeski mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metre sürüklendikten sonra hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralanırken, diğer yolcular ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:55
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 65 metre sürüklenerek hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolu Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 278 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobil şarampole ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aynur Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi de kazadan yara almadan kurtuldu. Kolluk kuvvetlerince yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Hurdaya Döndü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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