Kırıkkale\'de Kumar Denetimi: 4 Kişiye Ceza

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir kahvehanede yapılan denetimde, kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim yaptı. Denetimde, kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişi tespit edildi. Yapılan kontrollerde oyun materyalleri ile bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynadığı değerlendirilen 4 kişiye, kişi başı 11 bin 604 liradan toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE