Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretiyle ilgili soruşturma çerçevesinde bir evde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 kilo kimyasal madde bulundu. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında M.M.B.'nin evinde arama gerçekleştirdi. Aramada, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan değişik türlerde toplam 4 kilo 130 gram kimyasal madde, uyuşturucu emdirilmiş damıtma kağıdı, bir hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.