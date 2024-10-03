Kırıkkale\'de Rögar Patladı, Yangın Çıktı

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Kırıkkale'de rögar içerisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yangın çıktı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 938. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen bir rögardaki gaz sıkışarak patladı. Gaz sıkışmasının yol açtığı patlamanın şiddeti, çevredeki vatandaşlarda büyük korkuya sebep oldu. Patlama sonrasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama sırasında ise fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir araca zarar verdi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. - KIRIKKALE