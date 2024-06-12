Kırıkkale'de Şüpheli Kuryenin Motosikletinde Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şüpheli Kuryenin Motosikletinde Uyuşturucu Çıktı

Kırıkkale'de bir kontrol noktasında şüpheli hareketler sergileyen bir kuryenin motosikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu taşıyan kurye tutuklandı.

12.06.2024 15:25
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Kırıkkale'de kontrol noktasında şüpheli hareketler sergileyen kuryenin motosikletinde uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu taşıyan kurye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında H.A. (26) isimli şahsın kullandığı bir firmaya ait motosiklet, jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücünün kontrol noktasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine jandarma ekipleri, detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, motosikletin sepeti içerisinde 560 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Söz konusu maddelerin uyuşturucu nitelikli olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan kurye H.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından tutuklanan H.A., Keskin Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kırıkkale, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Şüpheli Kuryenin Motosikletinde Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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