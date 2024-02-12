Kırıkkale\'de Tartıştığı Dünürü Tarafından Vurulan Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan 59 yaşındaki vatandaş, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki dünür arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle E.G. (65), tüfekle ateş ederek K.T.'yi (59) ağır yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.G. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan K.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE