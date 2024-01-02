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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
02.01.2024 - 10:58,
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Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 13 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 13 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüpheli şahısların üzerine yaptığı aramada, 16 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid, 3,73 gram metafetamin, 327 gram skunk, 277 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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