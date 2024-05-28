Kırıkkale\'de yapılan şok uygulamada 16 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince yapılan "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güveninin sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan "şok uygulama"da 4 bin 846 şahsın GBT'si ve 959 aracın kontrolleri yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca, bıçak, 597 adet tabanca fişeği, 29 adet sentetik ecza, 2 gram esrar ele geçirildi. - KIRIKKALE