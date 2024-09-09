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Kırıkkale'de yük treni beton mikserine çarptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde, hemzemin geçitte beton mikserine yük treni çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitte A.S. yönetimindeki beton mikserine yük treni çarptı. Kazada, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası tren seferleri geçici süre durduruldu. Çerikli Belediyesi ekipleri, beton mikserini çekici ve vinç yardımıyla kaldırmak için çalışmalara başladı. Delice Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, kazanın yaşandığı hemzemin geçide gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.