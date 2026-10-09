Kırıkkale Yahşihan'da soruşturmada Başkanvekili dahil 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da soruşturmada Başkanvekili dahil 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale Yahşihan\'da soruşturmada Başkanvekili dahil 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek ile Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran da var.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Danalı ve Ömer Hazar, sekreterler Ayşe Öztürk ve Canan Demirkaya ile ilk operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi Aliye Demirkaya adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
KırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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