Kırka\'da endişeli bekleyiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında 10 görevlinin şehit olması, 14 görevlinin de yaralanması, bölgeye yakın olan Kırka Mahallesi'nde endişeli bir bekleyişe sebep oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında alevlerin ortasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit olurken, 14 görevli de yaralandı. Acı haber bölgeye yakın olan Kırka Mahallesi'nde endişeli bir bekleyişe sebep oldu. Bölgedeki orman yangınına müdahale edenlerin yakınları, yaralılardan birinin getirildiği Kırka Aile Sağlık Merkezi ölünde toplandı. Vatandaşlar, bölgeden gelen haberleri takip ediyor. Mahalle sakinlerinden Münire Kutlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben 112'cilere sordum, 9 kişiyi yangın etrafına almış. Çocuklar kaçalım derken mağaraya giriyorlar. Orada herhalde artık dumandan zehirlenmişler. Cenazeleri oradan çıkarmışlar. Seyitgazili ve Kümbetli, onlar da birbirine sarılmış şekilde bulunmuş denildi. Onu da oradan arayıp söylediler. 112'ciler şu an yoklar, gittiler. Büyük ihtimalle cenazeleri alıp gelecekler" dedi. - ESKİŞEHİR