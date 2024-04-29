Kırklareli\'de 10 araçta 21 kaçak göçmen yakalandı

3.Sayfa

Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerine kovalamaca sonucu 10 araçta 21 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde jandarma ve polis ekipleri kaçak göçmen getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dur ihtarına uymayan araçlar ile polis ve jandarma arasında kovalamaca başladı. Bazı araçlar ekip araçların vurarak bölgeden uzaklaşamaya çalıştı. Yapılan kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ