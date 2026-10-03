Kırklareli Emniyet personeli Mete Kapancı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan Mete Kapancı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kapancı için Hızırbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Mete Kapancı'nın öz geçmişi okunurken, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Kapancı'nın naaşı, Kırklareli Şehir Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, kent protokolü, Kapancı'nın ailesi ve yakınları, emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.